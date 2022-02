Prefeitura de Lajeado abre processo seletivo para 90 vagas de estágio

Estudantes interessados em atuar como estagiários na Prefeitura de Lajeado podem se inscrever em um novo processo seletivo. As inscrições para 90 vagas e para a formação de Cadastro Reserva para estudantes de nível superior, médio e técnico estão abertas até as 23h59 do dia 03 de março. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE/RS):/.