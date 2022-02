Pinheiro Machado lança edital de processo seletivo simplificado para a Educação

O município de Pinheiro Machado lançou nesta terça-feira (15) o edital do Processo Seletivo Simplificado para a contratação de professores, psicólogo, operário para serviços de roçado e serviços complementares e auxiliar de serviços complementares por prazo determinado, para atender necessidade temporária da secretaria de Educação.

Para todos os cargos o processo será com prova de títulos. O período de inscrições vai até o dia 24 de fevereiro, no site da Prefeitura de Pinheiro Machado (). No mesmo site pode ser encontrado o edital.