Consepro-BG conquista aplicação de mais de R$ 108 mil em órgãos de segurança pública

A tarefa de manter a funcionalidade das forças policiais passa pelo compromisso de estar atento às demandas que surgem no dia a dia dos órgãos de segurança pública. Esse olhar tão necessário é dado pelo Consepro, entidade que tem a missão de ser o principal elo que une sociedade civil, poder público e as polícias de Bento Gonçalves. Recentemente, o conselho alcançou mais uma importante conquista, que reforça o objetivo de sua existência: a captação e aplicação de mais de R$ 108 mil destinados às instâncias de segurança do município.

O recurso vem por meio de um termo de convênio com o Poder Judiciário, firmado a partir de Chamada Pública publicada pela Vara de Execuções Criminais de Bento Gonçalves (VEC). Anualmente, o órgão divulga editais com chamamento às entidades sem fins lucrativos da cidade para encaminhamento de projetos que visem a compra de produtos de primeira necessidade. Os recursos são oriundos do recebimento de verbas depositadas a título de penas alternativas de prestação pecuniária ou transação penal. Com isso, o Consepro se cadastra, coleta as demandas dos órgãos de segurança pública e monta o projeto para captação dos valores.

No início desse ano, o montante viabilizado permitiu a compra de equipamentos e mobiliário para dez instituições de segurança: 1ª Delegacia de Polícia de Bento Gonçalves (cerca de R$ 15 mil para aquisição de dois computadores com webcam, duas lanternas para pistolas, dois pares de radiocomunicadores, um scanner e três telefones sem fio); 2ª Delegacia de Polícia (mais de R$ 3 mil, para compra de um notebook Dell); Delegacia de Pronto Atendimento (aproximadamente R$ 12 mil, que permitiu a aquisição de dois computadores com monitores e um scanner); Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (cerca de R$ 15 mil para compra de três computadores i5); Delegacia de Polícia de Monte Belo do Sul (R$ 8 mil para adquirir uma impressora, dois telefones sem fio, dois nobreaks, um gabinete e uma lanterna tática); 3º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (mais de R$ 13 mil para compra de quatro notebooks i5); Polícia Rodoviária Federal (pouco mais de R$ 14 mil, destinados a um projetor com suporte, uma mesa, uma câmera, um cabo com extensor e um microfone sem fio); Corpo de Bombeiros (quase R$ 8 mil para aquisição de um desfibrilador e um manequim para treinamento de reanimação cardiopulmonar); 3º Pelotão de Policiamento Ambiental (R$ 3,5 mil para aquisição de um GPS MAP 64); e Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves (R$ 13,5 mil para investimento em duas unidades cobertas para os postos das galerias A e B).

"O Consepro é a ponte desses recursos, fazendo com que os valores sejam conquistados e aplicados diretamente nos principais gargalos apresentados pelos órgãos de segurança pública. Sem a atuação do conselho, as delegacias não teriam a possibilidade de acesso a esses valores, pois os editais permitem somente a participação de entidades. Isso reforça a necessidade de fortalecermos cada vez mais o Consepro-BG e, assim, mantermos as atividades essenciais das forças policiais do município", destaca o presidente da entidade, Adriano Marcelo De Bacco.

Ajuda também está ao alcance da comunidade

O esforço do Consepro junto ao Poder Judiciário tem rendido bons frutos, mas as demandas da segurança pública de Bento Gonçalves são permanentes. Por isso, é fundamental que a comunidade se engaje no apoio à entidade. Para isso, todo cidadão pode auxiliar a arrecadar recursos. É possível contribuir com doações por meio do PIX, com a chave 89.805.006/0001-40, ou através de transferência bancária: Banrisul | Agência 0130 | CC: 06.0252550-9 ou Sicredi | Agência 0167 | CC: 48539-3. Para mais informações, basta entrar em contato com a entidade por meio do telefone (54) 3452.6920 ou acompanhar as redes sociais (@conseprobentogoncalves, no Instagram, e @conseprobg, no Facebook), além do site www.conseprobg.org.br.