Prefeitura de Caxias do Sul autoriza projetos de PPCI para 10 escolas

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, assinou, nesta terça (15) a ordem de início das obras do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) de escolas da rede municipal. O ato referente ao primeiro lote está orçado em R$ 5.186.826,54.

Serão beneficiados mais de 4.200 alunos nas escolas Alberto Pasqualini, Caetano Costamilan, Caldas Júnior, Giuseppe Garibaldi, João de Zorzi, José de Alencar, Machado de Assis, Mário Quintana, Osvaldo Cruz e Prefeito Luciano Corsetti. A empresa ganhadora da licitação, a Apague Comércio de Equipamentos de Combate a Incêndio, tem prazo de 360 dias para conclusão das obras.

A secretária da Educação, Sandra Negrini, explicou que o objetivo é dar maior segurança em um ambiente organizado para profissionais e estudantes. “É uma espera desde 2012. Agora, o governo coloca em prática o primeiro lote, enquanto projetamos o segundo”, afirmou. O prefeito destacou também o investimento do Executivo, neste ano, de mais de R$ 30 milhões entre equipamentos e obras para a educação. Ainda citou o encaminhamento do Plano de Monitoramento 24 horas para, preventivamente, evitar o roubo de equipamentos escolares.

A solenidade ainda teve as presenças da diretora administrativa da Educação, Sandra Kuhn, e do engenheiro eletrecista, Vinícius D’Agostini; e do representante da empresa vencedora da licitação, Evânio Bandeira Taveres. Também participaram o vereador Wagner Petrini/PSB, representando a Câmara Municipal; a diretora Thaiane Angelita Bacedo, da escola Prefeito Luciano Corsetti, em nome das demais direções; e representantes de outras escolas.