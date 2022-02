Trecho da avenida Dom Joaquim em Pelotas será interrompido até sexta-feira

Obras de drenagem realizadas pelo Sanep, no entroncamento da rua Alexandre Vieira da Cunha, exigem o bloqueio do trânsito em uma das pistas da avenida Dom Joaquim, a partir desta quarta-feira (16) até sexta-feira (18), das 7 às 19h, entre as ruas Professor Paulo Marcant Gonçalves e Doutor Nunes Vieira.





A Secretaria de Transporte e Trânsito de Pelotas informa que o desvio será na própria avenida Dom Joaquim, que acolherá o trânsito em mão dupla na pista sentido Fernando Osório/Andrade Neves. O secretário Flávio Al-Alam afirma que o local estará sinalizado e que agentes de Trânsito orientarão os condutores. O deslocamento de veículos, para acesso e saída às residências e estabelecimentos, será permitido.