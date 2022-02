Protásio Alves investe em núcleos aviários

A movimentação de máquinas e caminhões no Povoado Fonseca, interior de Protásio Alves, demonstra que novos investimentos e novas obras estão surgindo. É mais um núcleo aviário que será construído, agora na propriedade de Júlio e João Carlos Porta. Outros quatro, localizados na Linha Quinta, no Chimarrãozinho e na Nossa Senhora da Salete, estão em diferentes estágios de implementação.

Na Nossa Senhora da Salete, na propriedade de Wagner Marques de Lima, um núcleo está com aves matrizes alojadas e outro está em construção. No Chimarrãozinho, no núcleo de Antônio Marcos Franciscon, tudo está pronto para o alojamento que deverá acontecer no final deste mês. Na Linha Quinta, na propriedade de Luan, Alan, Matheus e Vinicius Zanin, as obras prosseguem.

O município participa ativamente da ampliação avícola, através de programas específicos de incentivos para tornar possível o projeto de expansão da JBS que prevê investimentos superiores a R$ 25 milhões. Além de participar da terraplenagem dos núcleos, as secretarias de Obras e a de Agricultura também atuam no melhoramento do acesso às propriedades sedes.

"É uma cadeia de investimentos e incentivos através da qual todo o município é beneficiado através da geração de emprego, renda e de retorno tributário aos cofres públicos que será investido em prol da população", comenta o prefeito Itamar Girardi.