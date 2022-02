Avançam obras no Parque da Lagoa em Estrela

A Secretaria de Infraestrutura Urbana de Estrela tem aproveitado os dias de tempo seco para realizar uma série de obras no Parque da Lagoa. Na última semana, o espaço que já recebeu calçamento em parte da via, canteiros, iluminação e mesas de lazer, começou a ter construída a calçada que auxiliará no acesso dos pedestres até a área mais próxima do Rio Taquari. Trabalhos desta etapa devem ser finalizados nos próximos dias.

De acordo com o titular da pasta, Osmar Müller, trata-se de mais uma medida que visa facilitar o acesso do público ao local. “Queremos tornar mais fácil e convidativo, de uma maneira geral, o acesso das pessoas ao Parque. Sendo assim, não poderia faltar uma calçada que permita a ida até o local, todos os dias e nas mais variadas situações climáticas, às pessoas de todas as idades ou condições físicas”, justifica. “É fazer com que as pessoas que estejam passeando no Centro, ou mesmo em outros pontos turísticos próximos da nossa Estrela, como a Escadaria ou o Parque Princesa do Vale, aproveitem para dar uma esticada até o Rio Taquari via nosso Parque da Lagoa em diversos momentos do dia.”

Além da finalização do calçamento até a parte baixa do Parque, nos próximos dias será providenciada a instalação de mais lixeiras, em toda a área local, como também de placas de sinalização e orientação. “E ainda outras ações serão realizadas em breve. Estamos trabalhando de forma gradativa, constante, para atender ao máximo às necessidades”, destaca o secretário. “Queremos deixar aquele espaço cada vez mais convidativo, seja para uma simples e rápida visita não programada ou mesmo para quem deseja passar horas no local, como já tem ocorrido em muitos momentos. Desejamos é oferecer isso a todos com cada uma infraestrutura cada vez mais adequada às necessidades”, frisa Müller.