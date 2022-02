Taquari ganha novo aviário

Mais um aviário está montando quatro pavilhões para criação de frango de corte em Taquari. Localizado no Passo do Santa Cruz, o empreendimento conta com o apoio da Prefeitura.

Em 2021, foi iniciada a terraplanagem da área. A administração municipal disponibilizou 67.000 m³ de aterro, entrando com a terraplanagem do local, acesso para os caminhões aos galpões, além da perfuração de um poço artesiano industrial. Em contrapartida os empreendedores se comprometem em gerar no mínimo oito empregos diretos, mais retorno de ICMS para o município.