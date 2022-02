Cooperação entre Prefeitura e Estado garantirá utilização da mão de obra prisional em Santa Cruz do Sul

Uma cooperação entre a Prefeitura de Santa Cruz do Sul e a Secretaria Estadual de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo permitirá a utilização de mão de obra prisional em atividades como serviços gerais, carpintaria, construção civil, limpeza e ajardinamento em praças, parques, vias e prédios públicos do município do Vale do Rio Pardo.





A parceria envolvendo apenados dos regimes aberto e semiaberto do Presídio Regional e do Instituto Penal de Monitoramento Eletrônico da 8ª Região será assinada nesta quarta-feira (16) pela prefeita Helena Hermany (PP) e pelo secretário Mauro Hauschild. O termo permite ainda a utilização da mão de obra de apenados do regime fechado, em atividades de costura.





A iniciativa é uma das ações do Pacto Santa Cruz pela Paz, que será lançado dia 24 de março. A ideia é que os trabalhos comecem em até 60 dias e envolvam inicialmente cerca de 20 detentos. “É um projeto que vai propiciar uma oportunidade de ressocialização a quem for trabalhar e contemplará a comunidade a partir das ações que serão realizadas em locais públicos”, destaca a prefeita de Santa Cruz do Sul.