Estoque da Conab em Erechim recebe 2.100 toneladas de milho para Venda em Balcão

O abastecimento do Programa de Venda em Balcão (ProVB) da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em Erechim foi concluído com a chegada de mais 2.100 toneladas de milho para a comercialização. O produto foi adquirido por meio de leilão de compra pública, realizado em dezembro de 2021. Após a entrega, a qualidade dos grãos foi atestada pelos fiscais da Companhia e passaram a integrar os estoques públicos.

Com este reforço ao estoque de milho, os pequenos e médios criadores da região poderão comprar o produto, que estará disponível a partir desta segunda quinzena de fevereiro. Além de Erechim, a Conab atua com o programa ProVB também em outros municípios, incluindo os polos de Cruzeiro do Sul, Marau e Santa Rosa.

É importante ressaltar que aqueles que desejam se cadastrar no programa para a compra de milho utilizado na ação animal, devem ter a atividade comprovada, sejam suinocultores, avicultores, bovinocultores, caprinocultores, ovinocultores ou coturnicultores (codornas). E também devem possuir a Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP) ativa.

Para participar do programa, os criadores devem procurar a Conab ou o escritório da Emater ou ainda o Sindicato Rural do seu município e realizar o cadastro, que deve ser atualizado anualmente e permite o acesso mensal aos estoques públicos, de acordo com o tamanho de seu plantel.