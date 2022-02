Tramandaí planta mais 14 mudas de árvores na Avenida Emancipação

A Prefeitura de Tramandaí, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, está retomando as ações do Projeto Tramandaí Mais Verde. Esta é uma iniciativa entre o Sistema Fecomércio e o município. O objetivo é melhorar a qualidade de vida da população e visitantes, aquecer a economia local e recuperar através do reflorestamento, a biodiversidade da cidade.

Na última segunda-feira (14), a equipe da secretaria efetuou o plantio de 14 mudas de araçá na Avenida Emancipação, as quais foram postas dentro de pneus usados. Todas as mudas foram devidamente adubadas e molhadas.

“Lembramos também que quem desejar o plantio de árvores nas redondezas de suas residências, entre em contato com a equipe da Secretaria de Meio Ambiente que estaremos providenciando o atendimento’’, destacou a Secretária Dalma Machado.

Além do plantio de árvores, funcionários da secretaria realizam o monitoramento das mudas, regando e adubando os locais conforme necessidade.

No total, já foram plantadas 528 mudas em diversos espaços públicos da cidade. O objetivo é realizar o plantio de 5 mil árvores nos próximos três anos.