Projeto prevê construção de Cruz Missioneira em São Borja

Com o objetivo de fomentar e valorizar a cultura missioneira de São Borja, a Administração Municipal desenvolveu por iniciativa do Prefeito Eduardo Bonotto e por meio da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Projetos, o projeto que prevê a execução de uma Cruz Missioneira de 40 metros de altura, tendo em sua estrutura museu, mirante e área de lazer.

Bonotto afirma que o projeto tem como objetivo valorizar a história missioneira do Primeiro do Sete Povos das Missões. “São Borja possui importantes atrativos turísticos que devem ser explorados em prol do desenvolvimento do setor e da economia do município. A Cruz Missioneira valorizará ainda mais esses potenciais e em conjunto com a área da Avenida Beira Rio, contribuiremos para que os avanços dos setores sejam possíveis”, destaca o Prefeito Eduardo Bonotto.

A execução de um grandioso projeto prevê inúmeras fases, desde o planejamento, desenvolvimento do projeto, busca por recursos, além de processos licitatórios e de execução. Bonotto destaca que mesmo com os inúmeros trâmites, toda a Administração Municipal está trabalhando para que a execução seja possível o mais breve. “Os primeiros passos já foram dados, temos o projeto, a área, nossa equipe trabalha no processo orçamentário e buscamos iniciativas que concretizem recursos para a execução, mas principalmente, temos o mais importante, a vontade e dedicação de fazer mais esse importante projeto sair do papel. Sabemos que não será um processo rápido, já que envolve grandes investimentos, mas estamos organizados e articulados para que a Cruz Missioneira seja a concretização de um marco histórico para São Borja”, pontua Bonotto.

O projeto prevê em sua estrutura, espaço para o Museu Missioneiro Apparício Silva Rillo, com seu acervo de mais de 100 itens do período jesuíta, além de mirante ao pôr do sol nas laterais da cruz com vista para o Rio Uruguai, espaço de sociabilidade e homenagem aos Sete Povos das Missões.