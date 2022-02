Abertas inscrições para o 11º Brazil Wine Challenge em Bento Gonçalves

O país do Carnaval e do futebol vê o universo do vinho passar a fazer parte da cultura nacional. Jovem, porém maduro, o Brasil já soma 26 regiões produtoras em 10 estados brasileiros, além de bater recorde em premiações internacionais com 414 medalhas em 2021. Este interesse por vinhos e espumantes vem crescendo ano após ano, tanto por parte de vinícolas, quanto de importadores e consumidores. Em franca expansão, o setor avança a goles de otimismo, atraindo olhares do mundo todo, diante do aumento do consumo interno e dos avanços na produção local.

Único concurso internacional de vinhos em terras brasileiras com a chancela da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), o Brazil Wine Challenge é promovido pela Associação Brasileira de Enologia (ABE) que, desde 2002, aposta no evento na busca da promoção da cultura do vinho independente de sua procedência, mas sempre priorizando a qualidade de cada produto. Em sua primeira década, o concurso evoluiu, como os melhores vinhos, passando de 408 amostras de 11 países para 774 de 16 países na última edição. “O Brasil entrou, definitivamente, para o mapa mundial da vitivinicultura. Conquistamos o respeito e o reconhecimento de produtores mundiais, diante da nossa qualidade produtiva e do potencial do nosso mercado consumidor, ávido por novidades. O Brazil Wine Challenge é a principal janela para quem deseja apostar no país”, destaca o presidente da ABE, enólogo André Gasperin.