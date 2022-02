Bento Gonçalves gerou 2.155 empregos em 2021

Entre os quase 500 municípios gaúchos, Bento Gonçalves ocupou a 12ª posição entre os que mais criaram oportunidades de trabalho ao longo de 2021 no Rio Grande do Sul. Ao todo, no ano passado, a cidade gerou 2.155 empregos, uma média de 180 novos postos por mês, mostra o mais novo boletim do Observatório da Economia (OECON), do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG).

O desempenho, a partir dos números baseados no Novo Caged, poderia ter sido ainda melhor, caso não houvesse tido o forte saldo negativo registrado no último mês de 2021. Em dezembro, a cidade computou -689 vagas, estabelecendo a pior marca do ano. A forte retração ocorreu após um período de sete meses consecutivos de saldos positivos.

Todos os segmentos econômicos analisados registraram fechamento de postos de trabalho, sendo os de maior escala computados na indústria (-316) – setor moveleiro foi o que mais demitiu (-135) – e nos serviços (-233). Na construção, o saldo foi -71 e no comércio, -66. "Percebe-se que o saldo geral de contratações apresenta uma queda considerável em dezembro na comparação com outros meses, enquanto que o ritmo de demissões se mantém. Tal situação se deve às questões sazonais atreladas ao mês de dezembro em termos da dinâmica trabalhista, bem como o relatado por alguns segmentos da baixa qualificação da mão de obra dos que foram demitidos e a desaceleração econômica ao final do ano, principalmente as empresas que atendem ou são impactadas por mercados de menor renda", analisa Fabiano Larentis, membro do OECON e um dos autores do boletim.

A sazonalidade da qual se refere Larentis também pode ser percebida pelos números negativos em outros municípios. Em Caxias do Sul, por exemplo, cidade gaúcha com o pior desempenho de dezembro, houve o registro do fechamento de 1,8 mil postos de trabalho. O mesmo se percebeu em Pelotas (-1,4 mil), Santa Cruz do Sul (-1,1 mil), Porto Alegre (-951) e Gravataí (-890). Por outro lado, as cidades litorâneas receberam grande migração de mão de obra, com os municípios de Capão da Canoa (+798), Torres (+437), Tramandaí (+335) e Xangri-lá (+305) liderando essas estatísticas. "Tais dados reforçam as características específicas de geração de empregos do mês de dezembro em diferentes regiões do Estado", diz Antonio Carlos Paludo, também integrante do OECON e autor do boletim.

No acumulado de 2021, a indústria foi quem mais contribuiu para o município se posicionar entre os 12 maiores empregadores do Estado, representando 51% das 2.155 vagas criadas. Mesmo com a queda na geração de empregos em dezembro, Bento Gonçalves encerrou 2021 (47.125) com um saldo de trabalhadores no mercado superior ao de 2020 (44.970), estabelecendo um crescimento de 4,8%.