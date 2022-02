Teutônia abre processo seletivo para contratação emergencial de fiscal

O município de Teutônia divulga edital nº 042/2022 de processo seletivo simplificado para contratação, em caráter emergencial, para uma vaga de fiscal mais cadastro reserva, com carga horária semanal de 40 horas, para atuar junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Para se candidatar é preciso ter ensino médio completo e formação em um curso técnico de qualquer área.

O período de inscrições está aberto até na sexta-feira (18), nos turnos da manhã e tarde, nos respectivos horários, das 7h30min às 11h30 e das 13h às 17h. A inscrição deverá ser realizada pessoalmente pelo candidato, na Prefeitura de Teutônia, junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, na sala 38, localizada na Avenida 1 Oeste, nº 878, bairro Centro Administrativo.

Para a inscrição, é preciso apresentar: cópia de documento de identidade oficial com foto; currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no edital, acompanhado de cópia dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo; diploma, Certificado ou Atestado expedido pela entidade promotora, que comprove a formação na área em que pretende se inscrever (original e cópia); comprovação de experiência mediante apresentação de Carteira de Trabalho devidamente assinada, Documento ou Atestado ou Declaração ou outro documento comprobatório. Os documentos poderão ser autenticados no ato da inscrição, pelos membros da Comissão, desde que o candidato apresente, junto às cópias, os documentos originais ou autenticados em Cartório.

O edital pode ser consultado no site teutonia.rs.gov.br.