Encontro de Rural totaliza 159 veículos em Nova Petrópolis

Em três dias de programação, o 1º Grande Encontro de Rural de Nova Petrópolis alcançou a marca de 159 veículos participantes, o que coloca o evento como um dos maiores do gênero já documentados. O encontro aconteceu entre a sexta-feira (11) e o domingo (13), na Rua Coberta, Praça das Flores e ruas do entorno, integrando a programação do Verão no Jardim da Serra Gaúcha.

Na avaliação do secretário municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Rodrigo Santos, por se tratar de um evento inédito, o Grande Encontro de Rural superou as expectativas com a participação de veículos e a presença de visitantes. “A grande razão do evento de verão é fazer frente à sazonalidade dessa época. O evento de rurais conseguiu atingir plenamente esse objetivo, movimentando a rede hoteleira, gastronômica, comércio e serviços”, destaca o secretário.

De acordo com Luiz Prior, um dos organizadores do 1º Grande Encontro de Rural de Nova Petrópolis, houve a inscrição de 177 veículos para o evento, sendo que 19 não compareceram e outros 6 compareceram sem estarem inscritos. “Assim totalizamos 159 rurais nos três dias do evento. Chegamos a contar 122 veículos de uma só vez no entorno da Praça das Flores”, afirma Luiz Prior.

Em dos principais momentos do evento, mais de 100 veículos participaram do Passeio de Rural – Country Road, deslocando-se até a cidade vizinha de Picada Café.

Destacando os inúmeros elogios recebidos durante e após o evento, o organizador destacou o envolvimento da comunidade de Nova Petrópolis. “Pessoas da cidade, que não possuem Rural, não são comerciantes, mas abraçaram a causa de uma maneira que diminuíram muito as nossas preocupações”, finaliza.

O Verão no Jardim da Serra Gaúcha 2022 ocorre até 27 de março em Nova Petrópolis. A programação completa está disponível em turismo.novapetropolis.rs.gov.br. O evento é uma promoção da Prefeitura de Nova Petrópolis, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, em parceria com a Associação Tchon Ji. O Verão tem patrocínio master de Claro; patrocínio de Ecosul Energias; Recebem – Alugueis por temporada; Sicredi Pioneira e Sommer Bier Festival, e apoio de Uniasselvi.