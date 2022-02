Prefeitura, Sebrae e Sicredi fecham parceria para a Feira Feito em Gramado

A Prefeitura de Gramado, através da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Ralações Institucionais, realizou nesta segunda-feira (14), uma reunião com o Sebrae/RS para alinhar detalhes do Programa Feito em Gramado. A 10ª Edição da Feira Feito em Gramado ocorre de 28 de abril a 15 de maio no Expogramado, e dentre as novidades está programada a realização de uma Rodada de Negócios com empresários da região.





A parceria entre a Administração Municipal e o Sebrae na consiste na realização da Feira, e principalmente na capacitação e consultoria para os expositores antes e após evento. Dentre as capacitações está a criação de workshop de preparação, controle financeiro e marketing digital. O secretário Ubiratã Luiz Alves de Oliveira destacou a importância do apoio do Sebrae e Sicredi na realização de mais este importante evento.





A reunião também contou com a participação de representantes do Sicredi, que foi parceiro da Secretaria na realização do evento em 2021 e já demostrou interesse em apoiar o evento em 2022.