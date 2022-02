Pelotas lança curso para jovens em situação de vulnerabilidade

A Prefeitura de Pelotas lançou, nesta segunda-feira (14), o projeto Escalada, que vai oferecer um curso básico de capacitação profissional a jovens em situação de vulnerabilidade, estudantes das escolas do bairro Areal. Esta é a terceira edição do programa Mapa de Oportunidades, do eixo de Prevenção do Pacto Pelotas pela Paz. A cerimônia de lançamento, que contou com o vice-prefeito Idemar Barz, ocorreu na Faculdade Anhanguera.

Com objetivo de prepara-los para o mercado de trabalho, cerca de 30 jovens, com idades entre 14 a 22 anos, receberão as aulas ministradas por professoras do curso de Psicologia e de Comunicação Social. “Esse é um projeto inovador e um dos braços do Pacto Pelotas pela Paz. São muitas instituições e entidades envolvidas nessa ação, unidas pelo desejo de que vocês tenham um futuro promissor e brilhante”, destacou Idemar.

O Mapa de Oportunidades, em 2022, ofereceu, na sua primeira edição, aulas de gastronomia, serviços de garçom e hotelaria para 15 pessoas, sendo seis imigrantes (do Projeto Estrada) e nove mulheres vítimas de violência (do Projeto Enfrentamento), atendidas pelos serviços da Secretaria de Assistência Social (SAS). Na segunda edição, foram disponibilizados conteúdos de produção de salgados e artesanato para mulheres em situação de violência, dentro do mesmo projeto.

Ainda para este ano, está programada a execução do projeto Esperança, destinado a Monitorandos e Egressos do Sistema Prisional. Para o coordenador do programa, Gilnei Brauner, a elaboração desses projetos, voltados à comunidade, mostra o “compromisso e responsabilidade que a gestão pública municipal tem para com a sociedade”.

“Muitas pessoas que trabalham no serviço público e nas instituições parceiras se envolvem, todos os dias, para ver vocês, jovens, se desenvolvendo, estudando, trabalhando, sonhando grande e planejando coisas para o futuro. A gente sonha grande para construir uma cidade mais feliz e queremos que vocês sonhem junto com a gente, abraçando essa oportunidade”, frisou a coordenadora executiva do Pacto, Aline Crochemore.

Também participaram da abertura o secretário de Habitação e Regularização Fundiária (SHRF), Ubirajara Leal, a diretora da Faculdade Anhanguera, Betânia Damati, o coordenador do Sine, Glauber Burkle, e a psicóloga Raquel Gonçalves, representando a Coordenadoria Regional do CIEE-RS Pelotas.

Além da Anhanguera, da FGTAS/SINE e do CIEE, o projeto conta com as parcerias do Instituto Geral de Perícias (IGP), da Delegacia da Receita Federal e da empresa Biscoitos Zezé.