Prefeitura de Parobé disponibiliza Processo Seletivo para estagiários

A Prefeitura de Parobé abriu novo Processo Seletivo Simplificado Nº 012/2022 que visa à contratação de estagiários de Nível Médio e Nível Médio Técnico em Administração e Nível Superior em Administração, Direito, Serviço Social, Ciências Contábeis, Gestão Pública, Enfermagem e Farmácia.

O processo para a formação de Cadastro Reserva de Estagiários, objetiva o preenchimento de vagas que surgirem para a realização de estágio. Os contratados deverão atuar em carga horária semanal de 20 e 30 horas, e serão beneficiados com bolsa-auxílio mensal que alterna de R$ 450,00 a R$ 800,00, além de vale transporte de R$ 60,00 ao mês.

Para a realização de Estágio Remunerado através de Bolsa Auxílio no Serviço Público Municipal o estudante deverá: ser brasileiro; ter idade mínima de 16 anos; estar matriculado e comprovar freqüência escolar mínima igual a 75% (setenta e cinco por cento) do total exigido a cada semestre ou ano, conforme o caso, na data da firmatura do Termo de Compromisso de Estágio; ser estudante nos cursos de educação superior, de educação profissional em instituições de ensino que contemplem a prática de estágio não obrigatório e de interesse curricular previstos em seus projetos políticos pedagógicos, conforme liberação da instituição de ensino quanto ao semestre em curso.

As inscrições gratuitas estarão abertas até sexta-feira (18), no setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, localizada na Avenida João Mosmann Filho, nº 143, Centro, Parobé/RS, no seguinte horário: segunda-feira das 13h às 16h e de terça-feira a sexta-feira das 8h às 11h (exceto sábados, domingos e feriados).

Para inscrever-se o candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição anexa a este Edital (Anexo I), e entregá-la, devidamente preenchida e assinada, juntamente com os demais documentos solicitados.

Quando for chamado, o estudante inscrito no Processo Seletivo deverá estar cadastrado no CIEE-RS. Esta inscrição poderá ser realizada presencialmente ou através do site: www.cieers.org.br

A avaliação dos participantes inscritos na seleção consistirá em duas etapas compostas por análise da documentação de identificação, vínculo escolar e currículo; e classificação considerando os cursos de qualificação realizados na área de formação/atuação, o tempo de estágios anteriores e o tempo de estudo já concluído do curso.

A validade do Termo de Compromisso de Estágio (TCE) será de seis meses, com possibilidade de ser prorrogado por iguais períodos ou de acordo com a necessidade da Unidade Concedente e não poderá exceder o limite legal de dois anos no mesmo órgão ou entidade e a data de término do curso na Instituição de ensino a que pertença o estagiário.

O edital completo pode ser conferido no site da Prefeitura de Parobé.