Escolinha gratuita de rugby inicia nesta terça-feira em Estrela

Em uma nova iniciativa da Prefeitura de Estrela, por meio da Secretaria Especial de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), em parceria com o Centauros Rugby Clube, o município passará a disponibilizar, a partir desta semana, aulas gratuitas da modalidade para crianças de 9 a 12 anos. A Escolinha de Rugby do Centauros terá aulas todas terças e quintas-feiras, das 8h30min às 11h30min, no campo junto ao Complexo Esportivo do Parque Princesa do Vale. Pelo menos 60 vagas, masculinas e femininas, serão oferecidas para os jovens que estejam matriculados na rede escolar de Estrela.

A presidente do Centauros, Jeniffer Harth, revela que o objetivo da escolinha, assim como ocorreram em outras ações de parceria entre as partes, como foi o caso de oficinas para crianças e torneios de integração, é tornar ainda mais conhecida a prática do rugby na região, proporcionando a aproximação do esporte com potenciais atletas. “Trata-se de um esporte em franca ascensão, que tem se popularizado muito à medida que tem se tornado mais conhecido e derrubado alguns preconceitos”, diz a dirigente. “E dentro desta proposta, que é torná-lo também mais acessível a todos, e o quanto antes aos mais jovens, a escolinha tem papel fundamental”, comenta. “E então o Centauros, um clube tradicional da modalidade, em um município que por causa disso já tem se tornado referência quando o assunto é rugby, unem forças para alavancar essa proposta. Queremos ampliar o número de simpatizantes e tornar cada vez mais popular este esporte, praticado há mais de 10 anos em Estrela”, frisa a presidente do clube desde 2019.

De acordo com o coordenador de esportes da Secel, Julio Saldanha, mais uma proposta que faz de Estrela uma referência nas áreas de esporte e Lazer. “Todas essa iniciativas que buscam ofertar possibilidades de ingresso e prática no mundo esportivo, e que valorizam as crianças, são uma marca registrada de Estrela. Foi assim com a canoagem, com o bicicross, que também não são tão comuns, e foi assim com tantas outras modalidades mais populares. Então não poderia ser diferente com o rugby, que é uma modalidade olímpica, que vê seus números de adeptos crescer significativamente aqui através do Centauros e em outros pontos do Brasil e do mundo”, atesta. “Assim, ficamos muitos felizes com o privilégio de termos essa boa relação com o clube e firmarmos mais esta parceria em outra modalidade que é diferenciada. Mas acima de tudo, nova oportunidade para a prática de esportes, exercícios e integração às nossas crianças, e que por isso acreditamos que será de muito sucesso”, afirma ele, ao destacar que mais novidades poderão surgir em breve em demais áreas.

As inscrições são gratuitas e não há cobrança de mensalidade. As mesmas poderão ser realizadas no local, antes dos treinos, por responsáveis. Mais informações com a presidente Jeniffer Harth pelo telefone (51) 99387-0993.