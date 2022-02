Passeios de barco em Imbé acontecerão neste sábado e domingo 

Os passeios de barco, que buscam arrecadar alimentos para as famílias de baixa renda do município, acontecerão neste sábado e domingo (dias 19 e 20 de fevereiro). A ação estava prevista para acontecer no último final de semana, mas devido às condições de navegação desfavoráveis foi transferido para este final de semana. A iniciativa é uma parceria entre Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) e a empresa Barbieri. As saídas ocorrem de hora em hora, das 13h30 até as 18h30, do local de partida, que fica ao lado da ponte Giuseppe Garibaldi.





O valor é de R$ 15,00 mais uma das opções de alimentos: 2 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, uma unidade de óleo de cozinha, três pacotes de macarrão, ou um pacote de café. Novamente fica o aviso, se o clima estiver inapropriado para a navegação ou o nível do Rio estiver muito baixo, o passeio será transferido para a próxima semana.





No trajeto que tem duração de aproximadamente 50 minutos, são percorridos o rio, canais e lagoas de Imbé, apresentando algumas das belezas naturais e uma visão única da cidade. Devido a pandemia de Covid-19, medidas de segurança como distanciamento, higienização e uso de máscaras serão adotadas.