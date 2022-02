Prefeitura de São Leopoldo abre vagas para estágio

saoleopoldo.rs.gov.br/inscricao_estagio/ A prefeitura Municipal de São Leopoldo está abrindo o processo seletivo para vagas de estágio, as inscrições podem ser realizadas através do site da prefeitura ao acessar





A bolsa de estágio e o auxílio transporte dos estagiários possuem o valor de R$1.075,42 + R$101,20 para os estudantes com o curso entre 1° e 5° semestres, para alunos a partir do 6° semestre os valores são de R$1.255,61 + R$ 101,20. A bolsa de estágio para curso técnico é de R$ 898,06 com auxílio transporte de R$ 94,60. As vagas são para os seguintes setores: