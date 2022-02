Agência Municipal de Emprego de Novo Hamburgo está com 202 vagas de trabalho abertas

Vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Agência Municipal de Emprego (AME) de Novo Hamburgo está com 202 oportunidades de empregos abertas em sua unidade. Para se candidatar a uma das vagas, basta o candidato comparecer à Agência, que fica na Rua Joaquim Pedro Soares, número 349, no Centro, na segunda-feira das 12h às 17h, de terça-feira a quinta-feira das 08h às 16h, e na sexta-feira das 08h às 13h, com a carteira de trabalho.





Também é possível ver as vagas e se candidatar pelo aplicativo Sine Fácil, assim o candidato não precisa se deslocar até a agência.