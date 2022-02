Emater cadastra 74 projetos de cisternas da região de Passo Fundo no Programa Avançar RS

Visando diminuir os riscos da estiagem, por meio de implantação de sistemas de reservação de água, a região administrativa da Emater/RS-Ascar de Passo Fundo cadastrou no Programa Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural - eixo estratégico Irriga+RS, 74 projetos de cisternas, abrangendo famílias de 13 municípios que fizeram prévia adesão ao Programa. Os projetos técnicos foram feitos pela Emater/RS-Ascar, vinculada à Secretaria Estadual da Agricultura, pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr).

De acordo com o engenheiro agrônomo da Emater/RS-Ascar do Regional Passo Fundo, Vilmar Wruch Leitzke, na região que abrange 42 municípios, os sistemas contemplarão 74 famílias rurais, visando a coleta da água da chuva para posterior utilização para consumo por animais e à microirrigação. Leitzke destaca que os recursos do Programa são oriundos do Fundo de Recursos Hídricos e a fundo perdido para o produtor beneficiário. "A contrapartida do produtor será a instalação das calhas e canos para direcionar a água até as cisternas", explica o engenheiro agrônomo.

Cada um dos projetos contempla a instalação de duas caixas dágua de 15.000 litros cada, sobre uma base de concreto dimensionada pelos técnicos da Seapdr. A seleção dos beneficiários foi realizada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR ou equivalente dentre os produtores interessados. Coube aos extensionistas da Emater/RS-Ascar verificar os critérios de enquadramento, elaborar os relatórios fotográficos prévios dos locais de instalação das cisternas, preencher a ficha de inscrição e encaminhá-la. Um pré-requisito é de que o beneficiário tenha uma área de captação (telhado) de pelo menos 100m2.

Para a gerente regional em exercício da Emater/RS-Ascar Passo Fundo, Rozimeri Alves Galante, esse é um importante Programa da Seapdr que chega até aos agricultores familiares, por meio da Emater/RS-Ascar, visto a importância da água para todas as atividades do meio rural.