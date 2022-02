Imbé inaugura USF Centro

Foi inaugurada na manhã nesta segunda-feira (14) a Unidade de Saúde da Família (USF) Centro, onde funcionava o antigo Posto 24 Horas, na rua Araranguá, 512. A solenidade contou com a presença do prefeito Ique Vedovato, do vice-prefeito, Régis Cacetinho e do secretário municipal de Saúde, Tierres da Rosa, além do vereador Paulinho Enfermeiro (PTB), entre outras autoridades e a equipe da unidade. Os atendimentos já iniciaram logo após o ato inaugural. No mesmo local funciona a Unidade de Saúde Mental (AMENT), que antes atendia no balneário Albatroz.

Conforme o secretário, uma ampla reforma foi realizada no local, para deixar nas melhores condições de atendimento. A nova unidade abrange o Centro, Courhasa e Morada do Sol. Os agendamentos de consultas podem ser feitos diretamente no local, para clínico geral e dentista. O mesmo vale para as consultas da AMENT.

O prefeito ressaltou a cobertura total da cidade com equipes de USF, que saiu de 17% para 100% com a nova unidade do Centro, que conta com duas equipes de Saúde da Família no atendimento à comunidade. “Temos mais quatro equipes em Mariluz, Nova Nordeste, Albatroz e Santa Terezinha. Tão logo passe a pandemia, vamos voltar com o Pronto Atendimento da Zona Norte, em Santa Terezinha”, disse Ique, lembrando que a Policlínica fica para atendimentos de urgência e emergência. “A saúde é feita de maneira preventiva e esse é o papel das USFs. O que temos de melhor na nossa cidade é o nosso povo, e aqui temos a demonstração de que queremos o melhor para nossa comunidade”, complementou.

As portas da unidade foram abertas oficialmente pelo prefeito, vice-prefeito, secretário de saúde e pela primeira paciente a ser atendida, Marlene Izquierdo Teixeira.