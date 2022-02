Concorrência pública indicará empresa que implantará projeto da avenida Beira Rio em São Borja

Até o dia 10 de março, às 8h30min, serão recebidas as propostas e a documentação estabelecida na licitação que visa definir a empresa que será responsável pela implantação da Avenida Beira-Rio em São Borja, em projeto de urbanização da orla do rio Uruguai. Na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos (SMPOP), está aberta a Concorrência Pública 1/2022/SMPOP/DCL, que trata da empresa de engenharia e que será responsável pelas obras. A análise das propostas no processo pela Comissão de Licitações está previstas para começar também em 10 de março, às 9 horas.

A implantação da futura Avenida Beira Rio e urbanização da orla do rio Uruguai no lado brasileiro representam um conjunto de obras dos mais representativos na história de São Borja, com repercussão direta na geração de produtos turísticos. A urbanização abrangerá uma área de aproximadamente 43 mil metros quadrados e 500 metros de extensão. O trecho vai da Rua Tiradentes até a Rua da República, utilizando recursos financiados pelo banco Badesul S/A, agência de fomentos do Governo Estadual.

“São Borja não será a mesma após a execução do projeto, pelo seu redimensionamento paisagístico e a geração de empregos e de renda em atividades turísticas”, ressalta o prefeito Eduardo Bonotto.

Somente no complexo de melhorias a partir do Cais do Porto, em múltiplos serviços e áreas de lazer, para os são-borjenses e os visitantes, serão investidos, no total, cerca de R$ 10 milhões. Até o final do ano devem estar concluídas as obras da primeira etapa do projeto.

O Badesul confirmou em dezembro a liberação dos recursos de financiamento para a etapa inicial das obras de urbanização na orla do rio Uruguai, bem como foi celebrado o contrato com a Prefeitura, visando à implantação da Avenida Beira-Rio. A ação, uma vez executada, terá impacto direto na revitalização da região do Cais do Porto e na chamada vila Porto do Angico. Além de redimensionar o local, será um impulso ao incremento do turismo local e regional.

O projeto vai ser implantado na rua Bernardino Vargas (futura Avenida Beira-Rio), no trecho oeste do Cais do Porto, no bairro do Passo. O prefeito Bonotto espera que antes do final do primeiro semestre esteja concluído o processo licitatório. A previsão é de participação de empresas de todo o Estado e até de fora do Rio Grande do Sul.

Os 43 mil metros quadrados de urbanização na margem brasileira do rio mudarão toda a região. A iniciativa prevê uma avenida de duas pistas, com faixa dupla, estacionamentos, ciclovia e passeios públicos. Ainda será urbanizado o entorno da avenida, com pistas de caminhada e mirantes. O complexo inclui letreiro turístico e banheiros públicos.

Em etapa posterior, com mais recursos, o projeto prevê instalação de um restaurante panorâmico, que deverá ser explorado sob concessão à iniciativa privada. O projeto tem o cuidado de preservar ao máximo as espécies vegetais de grande porte existentes no local. Além disso, toda a estratégia paisagística foi pensada para preservar o conjunto do ecossistema nas proximidades, segundo ressalta o secretário municipal de Planejamento, João Pedro Daitx..

O arquiteto Diego Bica é responsável pela elaboração do projeto. O prefeito Eduardo Bonotto acredita que o empreendimento “será uma espécie de divisor de águas para o rico potencial turístico de São Borja.”

O prefeito em exercício, Roque Feltrin também comemora: “Aos poucos estamos conseguindo aproveitar adequadamente o rico potencial turístico de São Borja, para que possa ser desfrutado pela comunidade e pelos que nos visitam.”