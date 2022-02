Taquari começa a troca de canos para serviço de pavimentação

Nesta segunda-feira (14) a Prefeitura de Taquari iniciou a troca da canalização para a obra de capeamento asfáltico da Rua Albertino Saraiva. Serão utilizados cerca de cem metros de canos, mais a instalação de caixas para escoamento e drenagem. Após o serviço de canalização será iniciada o capeamento asfáltico da via.

Além da Albertino Saraiva, a Rua Teobaldo Kern também receberá o capeamento asfáltico. O investimento para a obra nas duas ruas será em torno de R$ 700 mil.

“Dia após dia, nosso município vai se transformando. No ano passado já pavimentamos 12 ruas, e seguiremos trabalhando por mais obras neste ano. Estamos avançando com melhorias em diversos serviços, construindo uma Taquari como cidade do futuro”, destacou o prefeito André Brito.