Festa da Uva da Caxias do Sul tem 100% dos espaços comercializados

A Comissão Comunitária da Festa da Uva informa que todos os espaços para a 33ª edição da Festa da Uva foram comercializados. São 250 expositores participando e mostrando seus produtos no evento, que iniciam a ocupação de seus espaços a partir de segunda-feira (14). A venda de área para essas operações totalizou R$ 1,5 milhão.

Dos 250 expositores, 40 estão na área de gastronomia (diversos tipos de alimentos desde o churrasco ao tradicional X) e outros 40 na área da agricultura familiar (com variedade de produtos como o mel, cachaça, orquídeas...) no Pavilhão 2.

Outras 80 operações foram montadas no Espaço Multisetorial, no Pavilhão 1, com venda de colchões, cama, mesa e banho, cozinha maluca, moda em couro, mesa de churrasco, vestuário. Também no Multisetorial estão os estandes de emissoras de rádio e televisão.

De acordo com o Diretor Executivo da Festa, Luciano Pereira, "apesar do cenário da economia, retomando aos poucos devido à pandemia, as vendas superaram as nossas expectativas".

Além dos expositores comerciais, a Vila dos Distritos volta com força total este ano. "É a colônia na Festa, com a polenta brustolada feita na hora, o pão quentinho, com a participação dos distritos", explica o diretor.

A novidade desta edição, a Praça das Cidades, envolvendo 23 municípios da região, está sendo montada no Centro de Eventos. "Logo após a área nobre da Exposição de Uvas, o visitante chega na Praça das Cidades. Neste mesmo espaço estarão as cervejarias e vinícolas", informa. Luciano conta ainda que quem comprar bebidas, não precisa carregar o produto pelos pavilhões. "Ele receberá um tíquete e pode pegar a sua mercadoria na saída do parque", anuncia.

Todas as edições da Festa trazem surpresas aos visitantes e esta não será diferente. Desde a entrada do parque, com cenografia remetendo à chegada dos imigrantes, passando por grandes telas em led, o público poderá se inserir nos 90 anos de história das Festas.

A 33ª Festa Nacional da Uva abre ao público às 14h da próxima sexta-feira (18). O parque irá funcionar de segunda a quinta-feira, das 11h às 22h e nas sextas, sábados, domingos e feriados, das 10h às 22h. A entrada custa R$ 20 e R$ 10 (meia), crianças até 12 anos não pagam. Para acessar à Festa e seus atrativos como shows e desfiles (arquibancadas) é necessário apresentar a Caderneta de Vacinação (acima de 18 anos) e usar máscara.