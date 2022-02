Projeto Cuidando de Quem Cuida está com inscrições abertas em São Leopoldo

O projeto municipal Cuidando de Quem Cuida, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos de São Leopoldo (SEDHU), está com inscrições abertas. A iniciativa é voltada para familiares e cuidadores informais de Pessoas com Deficiência (PCDs) ou que por outros fatores precisam de cuidados. Também podem participar pessoas que estejam envolvidas com as instituições parceiras.

Os encontros dos grupos de participantes tiveram início em agosto de 2021, com o objetivo de oferecer apoio e respaldo emocional, através do acolhimento, da escuta e orientação. O projeto também tem como finalidade a criação e consolidação de uma rede de apoio para atender as necessidades dos cuidadores informais.

De acordo com a coordenadora do projeto, Adrissa Moura, a adesão da comunidade foi boa e agora a SEDHU volta a divulgar o projeto para que mais pessoas tenham acesso. “Este respaldo emocional para os cuidadores traz benefícios tanto para quem participa dos grupos como para as pessoas que estão sob seus cuidados e para o seu entorno”, destaca.

O diretor de Políticas Setoriais da SEDHU, Daniel Passaglia, reforça que esta iniciativa está voltada para o cuidado das pessoas para que tenham um bem-estar social seguindo os princípios das políticas dos Direitos Humanos.

“Pensar nas pessoas que desempenham esta tarefa de cuidado com outras pessoas, que na maioria das vezes são idosas, Pessoas com Deficiência, é na nossa visão uma tarefa de fundamental importância. Buscamos levar o olhar de que elas também têm seus direitos a terem os seus cuidados, terem esta segurança, este apoio emocional, para que possam desempenhar suas funções da melhor forma, porque elas também executam estas atividades para os seus familiares”, ressalta.





Inscrições para o atendimento no projeto:

https://bit.ly/CuidandoDeQuemCuida2022 As inscrições estão abertas através do formulário:

Contato para mais informações:

Telefones da SEDHU: 2200 0265 ou 2200 0266, das 9h às 14h