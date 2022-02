Projeto ambiental seleciona 50 famílias de Ivoti para prática de compostagem

Famílias ivotienses que estiverem interessadas em diminuir os resíduos depositados na natureza, contribuindo com o meio ambiente, têm uma oportunidade especial em aberto. Serão 50 selecionados para participar, de forma gratuita, do projeto Compostaí, com a implantação da prática de compostagem. A ação faz parte do projeto ambiental da engenheira química Fernanda Klauck, um dos vencedores de edital lançado no ano passado.

Além da disponibilização do material necessário (composteira, minhocas, terra e serragem), os participantes passarão por treinamentos. “A compostagem nada mais é do que a destinação ambientalmente adequada da matéria orgânica. Ela faz bem para o planeta, reduz os custos de destinação aos aterros e possibilita o aproveitamento dos resíduos de uma maneira nova, pois gera um produto, que é o adubo”, explica Fernanda.

https://forms.gle/vimE3YMzp8MvhNdy6 A inscrição deve ser feita pelo linke, em caso de dúvidas, interessados podem entrar em contato através do telefone (51) 98517-5990 ou pelo e-mail [email protected] As famílias devem ser de até 4 pessoas.

Recurso do Fundo Municipal de Meio Ambiente

O edital selecionou cinco projetos ambientais no segundo semestre de 2022, com um valor total de R$ 60 mil. O recurso é custeado pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente, administrado pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente. Além do Compostaí, serão executados os projetos Renativando, do CPM da EMEF Nelda Julieta Schneck, Serpenteando por Ivoti, de Janaína Melchiors, Biodiversidade da flora e da fauna de Ivoti, de Paula Graziela Lehnen, e Do prato à horta: criando nosso adubo, da Associação Congregação de Santa Catarina.