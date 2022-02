Imbé é um dos 10 municípios selecionados para participar do projeto “Brasil, essa é nossa praia!”, sendo o único da região Sul do país. Realizado pelo Ministério do Turismo do governo federal, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a iniciativa selecionou cidades que serão beneficiadas no Projeto Orla, que prevê ações de boas práticas em turismo e gestão das orlas.

Durante reunião, realizada na última quinta-feira (10), foram discutidos os detalhes da implementação do projeto em Imbé. A reunião ocorreu de forma virtual e contou com a participação de representantes da UFRN, Governo Federal, e da Prefeitura de Imbé.

De acordo com o secretário executivo do Gabinete da Prefeitura, Lino Moura, em março deverá iniciar a implementação do Plano de Gestão Integrada nos destinos turísticos selecionados. “Neste mês, nós receberemos visitas de facilitadores da UFRN. A ideia é ter um diagnóstico completo da orla de Imbé e suas potencialidades para o turismo e, posteriormente, apresentar propostas para o desenvolvimento do setor no município e região”, explicou.

Além dos gestores públicos, o projeto também busca orientar prestadores de serviços turísticos, comunidade e visitantes, por meio de ações de educação e mobilização para a preservação ambiental, especialmente dos recursos naturais e da fauna aquática.