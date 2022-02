Santa Clara do Sul comemora 30 anos com um mês de atrações especiais

O município de Santa Clara do Sul completará 30 anos de emancipação política no dia 20 de março. Para comemorar a data, o Governo Municipal está organizando uma programação especial para o mês de março, com atrações culturais, artísticas e esportivas voltadas para a comunidade local e regional. Os destaques ficam por conta de inaugurações com foco turístico, show de humor com Cris Pereira, Festival de Rock e Food Truck, shows com as bandas gaúchas Acústicos e Valvulados e Nenhum de Nós, Festival de Danças Folclóricas, entre outros.

A abertura oficial da programação alusiva aos 30 anos da Cidade das Flores e da Agroecologia será na sexta-feira, dia 11 de março, com o show da banda local Geração 80, a partir das 19h30min, no Parque Multiesportivo Odilo Klein, seguido do show com o comediante Cris Pereira, às 20h30min.

Os festejos seguem no sábado (12), com inauguração da imagem de Santa Clara de Assis às 8h30min, na praça localizada no início da Avenida Emancipação. À tarde, os amantes de música, comida e bebida de qualidade estão convidados para o Festival de Rock e Food Truck, a partir das 16h, no Parque Multiesportivo, com apresentações das bandas SCS, Elementum Zero 13, Maitaj, culminando com a banda de rock gaúcho Acústicos e Valvulados, às 21h30min.

No domingo (13), o município inaugura o roteiro turístico Aromas e Sabores na Cidade das Flores, a partir das 8h, com saída do Parque Multiesportivo em direção aos pontos turísticos. À tarde, o Parque será palco do Festival de Danças Folclóricas Alemãs, a partir das 16h, fechando com a participação da banda K’necus, às 18h30min. Durante a semana ocorrem programações esportivas, incluindo caminhada contemplativa (dia 17) e Copa Santa Clara de Vôlei de Areia (dias 16, 17 e 18), no Parque Multiesportivo.

No sábado (19), será inaugurado o Parque Linear, às 8h30min, na rua José Francisco Allgaier, em frente ao campo do Clube Esportivo. À noite, a banda gaúcha Nenhum de Nós apresenta-se no Parque Multiesportivo a partir das 21h, com clássicos do rock dos anos 80 e 90.

O domingo de aniversário do município, 20 de março, inicia com o Campeonato XCO, às 8h, numa realização da Mountain Home Adventure. À tarde será voltada para as famílias, com Brinquedos Infláveis no Parque Multiesportivo das 15h às 20h, incluindo Festival Kids às 17h e show com a Orquestra Municipal às 18h30min.

As festividades encerram no último final de semana de março, com o Jantar Comemorativo aos 30 anos de Santa Clara do Sul no sábado (26), às 19h, no Clube Centro de Reservistas. No domingo (27), ocorre a inauguração do Roteiro de Caminhadas Passos de Felicidade, às 8h e o Piquenique no Parque Multiesportivo Odilo Klein às 15h, com brinquedos infláveis até às 20h. A programação dos 30 anos de aniversário de Santa Clara do Sul é uma realização do Governo Municipal, com apoio do Sesc Venâncio Aires.