Entrega de cartões do Auxílio Emergencial Canoense começa na segunda-feira

A Prefeitura de Canoas entrega, a partir de segunda-feira (14) até o dia 18 de fevereiro, os cartões e os cronogramas de trabalho à comunidade que dão direito aos benefícios do Auxílio Emergencial Canoense de 2022. Ao todo, cinco mil pessoas em situação de vulnerabilidade social foram selecionadas.

A distribuição ocorrerá em quatro escolas localizadas em cada região do município (Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste), das 9h às 17h. Os endereços podem ser conferidos abaixo. Para retirar os cartões e os cronogramas, é necessário apresentar documento de identidade com foto e CPF no local de abrangência do seu bairro. A lista dos contemplados pode ser acessada aqui.

O programa fornece, por mês, uma ajuda financeira de R$ 200, auxílio transporte de R$ 96, além de curso de qualificação profissional. Em contrapartida, os beneficiários devem fazer 4h mensais de serviços à comunidade, como jardinagem, limpeza e manutenção, em postos de saúde e escolas, como forma de inclusão no mercado de trabalho. O benefício terá duração de três meses, renováveis por mais três.

Os beneficiários que permaneceram no programa deverão usar os mesmos cartões das edições anteriores. A Prefeitura vai fazer a distribuição de cartões novos para quem ainda não conta com o serviço.

O Auxílio Emergencial Canoense foi criado em março de 2021 para socorrer as famílias mais atingidas pelos efeitos socioeconômicos da pandemia de Covid-19. Somando as duas edições, o programa já liberou mais de R$ 7,3 milhões aos beneficiados.

Confira os locais para retirada dos cartões de 14 a 18 de fevereiro:

Horário: 9h às 17h

Região Nordeste – EMEF ERNA WÜRTH – Ginásio CAIC – Avenida Dezessete de Abril, 430, Bairro Guajuviras

Região Sudeste – EMEF PERNAMBUCO – Rua Capistrano de Abreu, 1.721, Bairro Niterói

Região Noroeste – EMEF THIAGO WÜRTH – Avenida Rio Grande do Sul, 4.340, Mathias Velho

Região Sudoeste – EMEF NELSON PAIM TERRA – Rua Primavera, 1.676, Bairro Rio Branco