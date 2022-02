Grupo de operações de trânsito de Pelotas divulga relatório de janeiro

O Município de Pelotas acaba de fechar o relatório das operações integradas de trânsito, inseridas no eixo de Policiamento e Justiça do Pacto Pelotas pela Paz, referente ao primeiro mês do ano. De acordo com os registros da Secretaria de Transporte e Trânsito (STT), foram 31 mobilizações envolvendo o setor todos os dias de janeiro, resultando em 862 veículos abordados e fiscalizados, 182 notificados, 73 removidos ao depósito, além da expedição de 252 autos de infração de trânsito.

“As operações de trânsito, dentro das integradas, exercem a fiscalização e contribuem com a promoção de mais segurança viária para a população. O Trânsito se soma às forças da Brigada Militar, Polícia Civil, Vigilância Sanitária, Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, Guarda Municipal, Bombeiros e outros órgãos e instituições, diariamente, respaldando a comunidade com organização e ordenamento”, pontua o titular de Transporte e Trânsito do Município, Flávio Al-Alam.

No mês de janeiro, as infrações registradas em maior número foram em relação ao Art. 230v do Código Brasileiro de Trânsito – conduzir veículo não devidamente licenciado -, e ao Art. 162 I – conduzir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Grandes operações

As maiores operações em janeiro foram no dia 6 e 11, com participação de 14 e de dez agentes de Trânsito, respectivamente. No dia 6, segundo o relatório, os profissionais apoiaram o Plano Tático da Brigada Militar, realizando barreiras simultâneas na avenida Domingos de Almeida (Areal), Cohab Tablada (Três Vendas), rua Almirante Guilhobel (Fragata) e rua General Osório (Centro). Foram abordados 214 veículos; 42 foram notificados por infrações; 24 removidos para o depósito. No dia 11, a barreira foi na avenida Fernando Osório, organizada pela STT, específica para motocicletas. Na data, 151 motos receberam abordagem e fiscalização, 24 foram notificadas e 13 removidas. Na ação, uma motocicleta furtada foi recuperada.

Al-Alam destaca que, durante as madrugadas, nas sextas-feiras, nos sábados e nos domingos, equipes de agentes de Trânsito efetuaram patrulhamento pontual, na praia do Laranjal, visando coibir a perturbação do sossego público com som automotivo e infrações. “A STT também participou ativamente dos roteiros das operações integradas e das ações em pontos estratégicos de toda a cidade, além das fiscalizações realizadas por meio das câmeras de videomonitoramento”.