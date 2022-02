Pelotas abre novo ponto de vacinação infantil contra Covid-19

A população pelotense passa a contar a partir desta segunda-feira (14), com mais um ponto de vacinação contra Covid-19 destinado ao público infantil. A Casa Cenáculo, localizada na avenida Dom Joaquim, 1568, em frente ao Edifício Moinho Office, irá disponibilizar o imunizante Coronavac em crianças com idades entre 6 e 11 anos, e sem comorbidades ou deficiências.





O processo de imunização seguirá por agendamento disponibilizado no site da Prefeitura. E para quem tiver dificuldade de acesso à internet, a marcação poderá ser feita em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS).





Já a vacinação de crianças a partir de 5 anos e crianças imunocomprometidas deve ser feita com imunizante Pfizer que está sendo disponibilizado na Unidade de Vacinação Infantil, montada na Unidade Básica de Atendimento Imediato (Ubai) Navegantes.





A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) destaca que na hora da aplicação é necessário apresentar o comprovante disponibilizado na plataforma. O sistema permite que os responsáveis façam a escolha do dia e horário para a vacinação, agilizando o atendimento e evitando aglomerações. Após receber o imunizante, as crianças deverão aguardar no local durante 20 minutos para observação.