Prefeitura de Pelotas chama suplentes de bancas do Pop Center

A Prefeitura de Pelotas está convocando suplentes para ocuparem bancas disponíveis no Pop Center, de acordo com a ordem estabelecida no sorteio realizado em julho de 2017. Os candidatos chamados deverão comparecer na Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana (SGCMU), no prazo de cinco dias úteis a contar desta sexta-feira (11), para manifestar o interesse e apresentar documento de identidade.

Os suplentes chamados são:

75 - Lúcia Elena Godinho dos Santos

76 - Yuri Correa Madruga

77 - Carlos Romeu Correa dos Santos

78 - David Pereira Lopes

79 - Ibrahim Mohd Hasan Shalaldeh

80 - Samanta Tugne Ribeiro

81 - Gilmar da Silva Falcão

82 - Talita Silva da Rosa

83 - Thiago Costa de Lima

84 - Vitor Alves dos Santos

85 - Natália Aquino Gonçalves

86 - Hilana Yousef Mohsen Monizel

87 - Rafael Ramos Escoto

88 - Cleilamar Silva Coutinho

89 - Adriana Gayer Bessega

90 - Réberton Peres dos Santos

91 - Noris Beatriz Vieira

92 - Zila Maria Pinto Araújo

93 - Carolina da Silva Tavares

A Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana está localizada na rua Lobo da Costa, 520, com atendimento ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h30min.