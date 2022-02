Bento Gonçalves lidera ranking do Previne Brasil

Apostando na saúde preventiva e com foco na atenção básica, Bento Gonçalves alcançou o primeiro lugar no ranking do Índice Sintético Final (ISF) do programa Previne Brasil, do Ministério da Saúde, entre os municípios com mais de 100 mil habitantes no Rio Grande do Sul. Bento também está em primeiro lugar na Região Sul e em quarto lugar no ranking nacional. Os dados foram divulgados pelo Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do RS (Cosems), a partir do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (Sisab).

O índice é a média dos indicadores do programa que financia ações na área da saúde tendo como base o desempenho e a qualidade dos serviços oferecidos pelos municípios. O Previne Brasil avalia indicadores referentes a ações estratégicas de pré-natal, Saúde da Mulher, Saúde da Criança, doenças crônicas e cobertura vacinal. Bento teve desempenho positivo especialmente nos indicadores que monitoram a proporção de gestantes com ao menos seis consultas pré-natal realizadas, com realização de exames para sífilis e HIV, e de gestantes com atendimento odontológico realizado. Os indicadores relativos ao percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada também apresentaram resultados positivos. O índice mede ainda a cobertura de vacinas como pólio, pentavalente e hipertensão.

Para a secretária municipal de Saúde, Tatiane Misturini Fiorio, em um período de desafios com a pandemia, os dados demonstram o comprometimento da equipe com a atenção básica. “Este resultado é mérito da equipe, comprometida, engajada e qualificada. E isso é demonstrado nos números que colocam Bento em um patamar de saúde muito alto. O resultado nos alegra e nos motiva a trabalhar cada vez mais para oferecer uma saúde de qualidade para a população”, comemorou.

O prefeito Diogo Siqueira celebrou a colocação. “Isso é resultado de um trabalho realizado para qualificar e melhorar cada vez mais o serviço oferecido ao nosso cidadão, a atenção básica é a prevenção, o cuidado com a população e temos equipes comprometidas e engajadas nesse trabalho. Estamos no caminho para tornar Bento a melhor saúde pública do país”, destacou o prefeito. Ao todo, o município conta com 16 equipes de Estratégia Saúde da Família.