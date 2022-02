Prefeitura de São Borja oferece curso de Inclusão Digital Rural para moradores da Vila Brites

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e em parceria com o Sindicato Rural e o Senar, realizou curso de Inclusão Digital Rural - Windows (kit móvel), na localidade de Vila Brites. De 8 a 11 de fevereiro a capacitação foi oferecida a pessoas maiores de 16 anos, moradoras da zona rural.

O curso teve carga horária de 16 horas/aula e abrangeu informática básica, internet, conhecimento e navegação no Canal do Produtor e Portal de Educação à Distância do SENAR, além de aplicativos do Microsoft Office 2010.

A Secretária de Desenvolvimento Social, Luciane Bidinoto ressalta a importância das capacitações gratuitas voltadas aos moradores do interior do município e agradece a direção da Escola Liberato Salzano Vieira da Cunha pela cedência da sala de aula para que as aulas fossem realizadas da melhor maneira possível.

Mais informações sobre cursos gratuitos oferecidos pela Prefeitura podem ser obtidas no telefone 3431-9993 Ramal 212 – Departamento de Qualificação.