Lajeado abre inscrições para processo seletivo simplificado para assistente social

Estão abertas até o dia 20 de fevereiro as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para contratação de Assistente Social para a Prefeitura Municipal de Lajeado. São vagas para cadastro reserva, para substituição de profissionais afastados por licença-saúde, gestante ou outro afastamento legal. As inscrições devem ser feitas de forma online.

A vaga é para atuar 30 horas semanais em serviços voltados à assistência social. A escolaridade exigida para a função é Ensino Superior Completo em Serviço Social e Registro no Conselho Regional da Classe.

A classificação dos candidatos será feita a partir da soma da pontuação de títulos, sendo que poderão ser anexados no máximo 10 títulos.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas de forma online no sitemediante apresentação de um documento de identificação com foto.