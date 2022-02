Concessão de rodovias pauta reunião-almoço da Cacis em Estrela no dia 17

A Câmara de Comércio, Indústria, Serviços e Agronegócios (Cacis) de Estrela realiza, na próxima quinta-feira (17), a segunda reunião-almoço do ano. E o convidado para palestrar no tradicional encontro da entidade é o secretário extraordinário de Parcerias do Governo do RS, Leonardo Busatto, que apresentará mais detalhes sobre a concessão de rodovias estaduais da região e os projetos previstos para as mesmas.





Na oportunidade, associados da Cacis e comunidade regional poderão conhecer melhor sobre o que o que o Estado prevê ao conceder as rodovias da região à iniciativa privada. “A Cacis, juntamente com demais entidades, tem acompanhado de perto a discussão desta pauta regional, que impactará também em Estrela. Por isso, a sua participação é muito importante”, convida a presidente da Cacis, Andreia Zwirtes Kich.





A concessão envolve as seguintes rodovias da região: RSC-453, ERS-128 (Via láctea), ERS-129 e ERS-130. Elas integram o lote 2 de concessões, junto com estradas das regiões de Passo Fundo e Erechim, com previsão de investimento aproximado de R$ 3,9 bilhões. A previsão do Piratini é lançar o edital para leilão entre março e abril.





A reunião-almoço inicia às 11h45min e ocorre no Estrela Palace Hotel. O investimento para sócios da Cacis é de R$ 60,00 e não sócios R$ 70,00. É necessário confirmar presença até o dia 15 de fevereiro pelos telefones (51) 3712-1088 ou 3712-1900, ou, ainda, pelo e-mail [email protected]





Devido aos protocolos de segurança, o número de participantes será limitado. A reunião-almoço é uma realização da Cacis Estrela, com apoio do Governo de Estrela, Sicredi Ouro Branco, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e CIC Vale do Taquari.