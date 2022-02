Avançam obras de recuperação da RSC-453 em Venâncio Aires

As obras de recuperação da RSC-453, entre Venâncio Aires e Lajeado, seguem em ritmo avançado. Nesta sexta-feira (10), mais uma etapa do cronograma de restauração de uma das principais estradas do Vale do Taquari foi concluída pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR). A partir dessa atualização, três das seis etapas planejadas para ocorrer até março já foram finalizadas - sendo que uma delas já está em andamento.

O trabalho das equipes contratadas pela EGR objetiva recuperar a pavimentação dos 30 quilômetros do segmento rodoviário. Nos trechos esburacados, foi executada uma operação tapa-buracos para garantir a segurança dos condutores que trafegam pela via. Em outros trechos, houve reciclagem da pista, além de colocação de camada asfáltica.

Em pontos isolados mais danificados, a rodovia recebe reparos profundos. O serviço inclui a substituição de três camadas do pavimento: camadas de base, sub-base e superficial. Essa etapa prevê a remoção do material deteriorado, substituição por outro em perfeito estado e posterior reconstituição do pavimento asfáltico.

A fim de restabelecer todos os pontos de equilíbrio da estrada, será colocada uma nova camada asfáltica em toda a extensão da RSC-453 para reforçar a estrutura da rodovia e, juntamente com a nova sinalização horizontal, oferecer condições seguras e confortáveis para o deslocamento dos usuários.

Em razão das obras, a EGR solicita aos motoristas que observem a sinalização e trafeguem com atenção redobrada, especialmente nos trechos em que há desvios.

A estimativa é de que os serviços sejam finalizados dentro até o início de março.