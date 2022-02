Obra da ESF do Bairro Ditz inicia na segunda-feira

O prefeito Jacques Barbosa assinou nesta sexta-feira (11) a ordem de serviço para a construção da Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Bairro Ditz. O investimento será de R$ 827.856,42 garantido por emenda do deputado federal Paulo Pimenta (PT).

O ato foi realizado no gabinete do prefeito. A obra será realizada pela empresa Empreendimentos Madelar, com início marcado para esta segunda-feira (14) e prazo de 330 dias de conclusão. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Jacques e pelo empresário Márcio da Rosa, representante da empresa.

O presidente da Associação de Moradores do Bairro Ditz, Leonardo Castanho Jardim, destacou que a comunidade esperava por essa obra há muito tempo e que muitas melhorias já foram feitas e outras ainda serão realizadas, fruto da união dos moradores e da atenção do poder público.

O vereador Gilberto Corazza (PT), que intermediou o pedido do recurso junto com o ex-secretário municipal Estevão Moor, definiu o ato como “histórico”, atendendo uma demanda de quase 40 anos. “É uma obra das mais importantes. O deputado Pimenta foi sensível e nos surpreendeu garantindo o valor total”.

O secretário municipal de Saúde, Flávio Christensen, informou que funcionará no local uma equipe completa de ESF, com médico, dentista, enfermeira, técnica em enfermagem e agente de saúde. Salientou que o Governo Municipal já entregou obras de melhorias nas unidades do Centro Social Urbano e Bairro Haller, entregará nos próximos dias as obras dos bairros Centro Sul e Garibaldi Carrera Machado (Indubras), além de estar sendo realizada reforma no posto do Bairro Aliança e está programa a remodelação do posto da Rua 22 de Março.

O prefeito Jacques Barbosa agradeceu ao empenho do vereador Corazza e de Estevão Moor e dos demais vereadores que trabalham para conseguir recursos para os diversos setores. Comentou que além da obra física, o Governo Municipal também se prepara para prover o atendimento, que exige recursos significativos, já que os repasses feitos pelo Governo Federal atendem apenas 30% a 35% do necessário. “Seguimos trabalhando para atender as demandas da nossa comunidade e a parceria de pessoas empenhadas com causas populares, como é esse caso, auxilia bastante. Agradecemos o empenho e a sensibilidade do deputado Paulo Pimenta”.

Acompanharam o ato o presidente da Câmara de Vereadores, Vando Ribeiro; vereadores Rodrigo Flores, João Cardoso, Márcio Antunes e Nivaldo Langer de Moura, o Nêne; secretários municipais Jânio Bones (Governo e Relações Institucionais), João Baptista Santos da Silva (Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação) e Vinícius Makvitz (Planejamento Urbano e Habitação); Adelmo Fonseca, presidente da executiva municipal do PT; membros da direção do Bairro Ditz, tesoureiro Isidoro Bobrzyk, secretário Estevão Moor e Tereza Morais, integrante do Conselho Fiscal e a coordenadora municipal da Mulher, Simone Lunkes.