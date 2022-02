Gramado abre 1ª Vindima com intensa programação

Foi aberta oficialmente nesta quinta-feira (10) a 1ª Vindima em Gramado. Serão 25 dias de evento e uma intensa programação. A Vila do Vinho junto à Praça das Etnias é uma atração à parte. Toda decorada, o local é atrativo para um passeio e apreciar os melhores vinhos e sucos produzidos pelas vinícolas do interior de Gramado. O horário de funcionamento é das 11h30 às 22 horas.

Na abertura do evento, a Secretária de Turismo e Presidente da Gramadotur, Rosa Helena Pereira Volk, destacou os roteiros proporcionados pelas vinícolas pelo interior. “Estamos lançando um novo produto em Gramado, um lindo roteiro, valorizando o interior”, disse, “e encantamos o turista com nossa hospitalidade, mas surpreendemos muito nosso visitante”, concluiu Rosa.

A consultora da Secretaria de Turismo de Gramado, Luciana Thomé, destacou que o mais importante é o engajamento em realizar o evento, “o acolhimento dessas famílias”, disse. Thomé comentou ainda que, “Gramado é tão completa, que entrega em seu enoturismo um turismo de hospitalidade”. Luciana concluiu dizendo que cada vinícola participante trará sua autenticidade no evento.

O prefeito de Gramado, Nestor Tissot, estava entusiasmado e disse ter a certeza que está surgindo mais um grande evento de Gramado, “como foi com o Festival de Cinema a 50 anos atrás”, comentou. Nestor destacou ainda o complexo turístico que circunda a Praça das Etnias com diversas atrações como a Casa do Colono, os Fornos, o futuro Museu Casa do Major, a Casa Italiana e Portuguesa entre outros. “Em Gramado tudo que se planta com seriedade, dá”, segundo Nestor, “e a Vindima será mais uma grande novidade para os gramadenses e turistas, que sempre que voltam a Gramado encontram algo diferente”, concluiu o Prefeito.

Além da Vila do Vinho, a 1ª Vindima em Gramado terá a Rota do Vinho que acontece pelas oito vinícolas do interior da cidade, onde cada cantina terá sua programação, e mais o Tour Gastronômico pelos oito restaurantes participantes que irão oferecer pratos harmonizados e uma intensa programação na Praça das Etnias.