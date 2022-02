II Congresso Internacional de Educação será no Colégio Teutônia

Nos dias 16 e 17 de fevereiro, ocorrerá o II Congresso Internacional de Educação, realizado pelo Colégio Teutônia e de correalização da Administração Municipal de Teutônia, através da Secretaria de Educação, direcionado para educadores das redes municipal, estadual e particulares, além de profissionais interessados. O congresso contará com ciclo de palestras, painéis e debates sobre o tema “Cuidando de quem cuida: humanização e aprendizagem”.

O objetivo do evento é de proporcionar um olhar introspectivo e prospectivo em relação ao ser humano, sobre a importância de refletir e também de aprender, a fim de qualificar o ensino e o processo de aprendizagem. Nesta edição, uma das atrações será a palestra virtual com a Monja Coen Roshi.

O diretor do Colégio Teutônia, Jonas Rückert, destacou sobre a valorização da vida e o conhecimento como expressão da liberdade de escolha “Não devemos nos focar apenas nos conteúdos curriculares, mas também em contribuir no processo de formação de pessoas que acreditam em seu potencial para construir um mundo melhor”.

A Secretária de Educação, Fabiana Lampert, destacou a importância da temática do evento nos tempos atuais “A pandemia exigiu que os professores se reinventassem e redescobrissem formas diferentes de ensinar e de se aproximar dos alunos, e todo esse esforço deixou consequências. Em função disso, sentimos a necessidade de oportunizar aos professores palestras diferenciadas, com um momento de autocuidado e de reflexão, através de painéis com profissionais internacionalmente conhecidos e com falas que contemplam a necessidade do momento”, destaca.

A vice-prefeita, Aline Röhrig Kohl, comentou sobre a valorização dos professores “É fundamental a valorização de todos os professores, os quais se dedicam com tanto amor e dedicação dentro e fora das salas de aula. Este é o momento para cuidarem de si, tranquilizarem seus corações e se prepararem para mais um ano letivo. Estamos muito felizes em ser parceiros de um evento com um cronograma que será enriquecedor na vida destes profissionais” ressaltou.

O prefeito, Celso Aloísio Forneck, ressaltou sobre a necessidade de formações que tragam abordagens relacionadas ao meu bem-estar dos profissionais "Os professores foram verdadeiros heróis no período crítico da pandemia, pois souberam se reinventar de todas as formas para dar o suporte necessário aos alunos, e agora, antes do início de mais um ano letivo, nada mais justo que oportunizar a eles momentos de reflexão e autocuidado. A Administração Municipal será sempre parceira de congressos e seminários que qualifiquem ainda mais os nossos profissionais e consequentemente a aprendizagem dos nossos estudantes.” conclui.

Programação

O congresso foi programado em dois eixos: cuidar de quem cuida e o fazer pedagógico dentro da sala de aula. A palestra da Monja Coen Roshi, com o tema “Espiritualidade e o cuidado de si” e de Rossandro Klinjey, com a abordagem “Cuidando de quem cuida” remetem à essas duas práticas.

Na palestra de Jorge Maria Larrosa Bondian, com o tema “O ofício do professor”, trará a importância da humanização da escola. Outro destaque do evento será o painel “A sala de aula e o ensino na perspectiva de Gert Biesta”, que propõe uma reflexão sobre o conceito “learnification“, criado pelo autor e traduzido posteriormente para o “aprenderismo”, com Angélica Vier Munhoz, Morgana Domênica Hattge e Tiago Weizenmann. Além disso, no ano de 2021, comemorou-se o centenário do nascimento de Paulo Freire e, devido à isso, o congresso contará com uma mesa-redonda de diálogos e debates em sua homenagem. O evento encerra com a palestra “Vida do Professor”, com Diogo Almeida.