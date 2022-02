Novo Hamburgo vai contratar 30 novos guardas municipais em março

Na próxima semana, no dia 18 de fevereiro, a Prefeitura de Novo Hamburgo expedirá chamamento de 30 novos agentes para a Guarda Municipal, classificados no concurso público para a corporação, referente ao edital 01/2019. Os classificados passarão pelo curso de formação já no mês de março. A notícia foi confirmada nesta quinta-feira (10) pela Secretaria de Segurança do município. No mesmo mês em que a instituição completará 30 anos, passará a contar com 30 novos agentes que se somarão ao atual efetivo.