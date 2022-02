Pagamento em cota única do IPTU de Taquara é prorrogado até dia 18 de fevereiro

Os moradores de Taquara terão um período a mais para pagar em cota única o IPTU 2022. O prazo final para garantir descontos de até 15% sobre o valor do imposto seria esta quinta-feira (10), mas, em razão de instabilidade no sistema informatizado, ocasionando a impossibilidade de serem geradas as guias de pagamento, necessitou ser prorrogado até o dia 18 de fevereiro, próxima sexta-feira. O decreto sobre a alteração na data foi assinado na tarde de hoje pela prefeita Sirlei Silveira.

https://bit.ly/iptu2022taquara Os carnês podem ser solicitados através do WhatsApp (51) 99447-5067 e do e-mail [email protected] Em ambas as formas, o contribuinte deve encaminhar dados como o número da inscrição municipal ou nome e CPF do proprietário e endereço do imóvel. O pedido também pode ser feito diretamente no site da Prefeitura de Taquara, através do link

Presencialmente, os moradores poderão retirar as guias de pagamento do IPTU no Setor de Tributação, no Centro Administrativo Municipal de Taquara, localizado na Rua Júlio de Castilhos, 2751, Bairro Centro, junto ao prédio da CICS-VP. O atendimento é realizado de segunda à quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h30, e nas sextas-feiras, das 7h30 às 13h30.

Pagamento à vista com descontos

Aqueles que pagarem o IPTU à vista até o dia 18 terão descontos. Os contribuintes que quitarem o imposto à vista e estiverem em dia com suas contas com a Administração Municipal, terão uma redução de 15% sobre o IPTU. No caso dos moradores que possuam débitos com o fisco, a diminuição do imposto é de 5%.

Também é possível pagar o imposto em até 11 prestações mensais e consecutivas, mas sem descontos. O vencimento da primeira parcela também ficou para o dia 18, e cada fatura não pode ser inferior a 10% do valor da Unidade de Referência Municipal (URM), que é de R$ 620,20 em 2022. Neste caso, cada parcela deve ser acima de R$ 62,00.

Onde pagar?

As cotas do IPTU poderão ser pagas via Pix em qualquer instituição bancária. Todos os carnês de contribuição têm um QR Code, onde é possível pagar virtualmente. De forma presencial, o imposto poderá ser quitado no Centro Administrativo Municipal, ou também nas agências do Banrisul, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.