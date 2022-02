Parque do Trabalhador de Taquara receberá R$ 1,7 milhão de investimento para infraestrutura

Um dos principais locais de lazer de Taquara, o Parque do Trabalhador, no bairro Jardim do Prado, receberá investimentos de mais de R$ 1,7 milhão nos próximos meses para melhorias em sua infraestrutura. Através de dois projetos realizados pela Prefeitura e contemplados junto ao governo do Estado, serão construídas novas quadras esportivas e também realizada a instalação de um sistema novo de iluminação da área. O anúncio foi realizado na manhã desta quinta-feira (10), no Centro Estadual de Treinamento Esportivo (CETE), em Porto Alegre.

Com a habilitação dos projetos, a previsão é que sejam destinados pelo Estado a Taquara R$ 1.243.407,80 milhões, sendo R$ 900 mil referentes ao Programa de Recuperação de Espaços Esportivos para a construção de duas quadras esportivas e R$ 343.407,80 ao Programa Ilumina RS para a implementação de um sistema de iluminação. Para a efetivação dos dois projetos haverá a contrapartida municipal de R$ 316.902,13 para o de Recuperação e de R$ 147.174,78 para o Ilumina, totalizando R$ 1.707.484,91 milhões.

Os secretários de Orçamento e Finanças, Jefferson Müller, e de Planejamento, Habitação, Segurança, Mobilidade e Trânsito, Luciano Campana, o deputado estadual Dalciso Oliveira e o vereador Dodô Mello acompanharam a solenidade presencialmente, representando Taquara durante o anúncio feito pelo governador Eduardo Leite e o secretário de Esporte e Lazer do RS, Danrlei de Deus.

“Comemoramos com muita alegria esse anúncio do Governo do Estado. Levamos muito a sério a confiança da população e estamos honrando cada dia, trabalhando com dedicação, com o único propósito de desenvolver Taquara nas mais diversas áreas. Contamos com uma equipe competente e dedicada que está atenta a cada novo edital anunciado pelo Estado ou pela União. Deixo o meu agradecimento a todos os técnicos e funcionários que vem nos ajudando muito na captação de recursos ao Município e na efetivação de obras e serviços públicos”, destaca a prefeita Sirlei Silveira.

A diretora de Planejamento, responsável pelo encaminhamento dos projetos, Valentine Dall'Acqua, explica que o Município foi classificado e contemplado com os dois editais e o próximo passo é o envio da documentação obrigatória de conveniamento exigida pela SEL para posterior repasse de recursos e início das obras. “Estamos muito felizes com os recursos conquistados. Uma equipe técnica que elabora bons projetos e trabalha incansavelmente no cumprimento de prazos, colhe bons frutos. O Parque do Trabalhador que já era referência regional, após as melhorias, será ainda mais visitado e prestigiado”, relata Valentine.

Pelo Programa de Recuperação de Espaços Esportivos serão construídas duas quadras no Parque do Trabalhador: uma poliesportiva (18m x 31,90m) e uma de grama sintética (51,70m x 36,4 m). As quadras serão implantadas na área central do parque onde atualmente existe um campo de futebol 11, e no seu entorno uma pista de caminhada e corrida. Haverá fechamento e alambrado para proteger a população que utiliza a pista de caminhada e os espaços de convívio com sombra nos arredores.

A implementação de um sistema de iluminação no Parque do Trabalhador com a instalação de uma nova rede elétrica composta por luminárias de LED elenca o Programa Ilumina RS com o projeto Ilumina Parque - Parque do Trabalhador. Serão instaladas 57 luminárias balizadoras, com grade de proteção, que iluminarão todos os caminhos de acesso ao parque, 10 postes de aço contínuo para iluminar a academia da saúde, a pista de skate e o Departamento de Esporte e Lazer, onze postes duplos de LED para iluminar os caminhos de blocos de concreto que dão acesso ao parque e as quadras de esportes e 32 refletores de LED para jardim com gaiola que farão a iluminação das árvores e jardins. As pracinhas ficarão iluminadas com a instalação de 9 postes de LED e as quadras de esportes receberão 26 postes cruzetas com 4 refletores cada, fazendo com que possam ser utilizadas também à noite. Todo sistema de iluminação do parque terá relé fotoelétrico, um comando de acendimento automático das luminárias assim que o sol se põe e começa a escurecer.