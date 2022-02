Memorial Antiga Igreja Matriz de São Miguel de Dois Irmãos prepara primeiros multiplicadores

A preparação de multiplicadores do Memorial Antiga Igreja Matriz de São Miguel está em desenvolvimento. Na próxima segunda-feira (14), a partir das 7h30, acontece a oficina de capacitação para professores de turmas de 4º ano e agentes de Cultura e Turismo de Dois Irmãos. Na última terça-feira (8), ocorreu a visita temática mediada para equipes diretivas das escolas do município. “O objetivo é formar multiplicadores com potencial para contribuir na divulgação e promoção do novo Memorial junto à comunidade escolar”, diz a presidente da Associação de Amigos do Patrimônio Histórico e Cultural de Dois Irmãos (AAPHeCDI), Ingrid Arandt.

As atividades ocorrem no Espaço Cultural Antiga Matriz (Av. São Miguel, 434 – Centro de Dois Irmãos), onde está sendo criado o Memorial. Nele, estará reunido um acervo que registra parte da história de 150 anos deste patrimônio cultural, com exposição física e virtual permanentes. Na recente visita temática, o projeto foi apresentado aos 50 participantes. Diretores, vice-diretores e coordenações pedagógicas da rede municipal de ensino conheceram a proposta em seus aspectos históricos, sociológicos, antropológicos e museográficos.

O Memorial terá uma exposição interativa (acessada em um totem) e uma exposição física. Também está em desenvolvimento um site, com o mesmo acervo do totem. “No meio digital, teremos a exposição completa, com todos os registros pesquisados que contam a história deste patrimônio cultural e histórico que é a Antiga Matriz. Já no espaço físico, teremos a exposição de alguns itens, principalmente peças sacras que eram usadas na época em que o local funcionava como a igreja matriz da cidade”, explica a coordenadora do Espaço Cultural Antiga Matriz, Vera Maria Rausch.

A Gestora Cultural, Luana Khodja, ressalta que o Memorial ainda não está pronto. “Estas são ações prévias, preparatórias ao lançamento, que acontecerá no final de março”, destaca. A apresentação de todos os detalhes do projeto aos visitantes foi conduzida pelo historiador responsável pelo projeto, Rodrigo Luís dos Santos, juntamente com Vera e Luana.

O projeto do Memorial Antiga Igreja Matriz de São Miguel foi desenvolvido em três etapas distintas: pesquisa e constituição de acervo, implantação (ocupação física e virtual), e apresentação à comunidade. Entre os materiais pesquisados, estão mapas, plantas arquitetônicas, croquis, gravuras, fotografias, livros, iconografias, imagens sacras, mobiliário e artefatos sacros relacionados à igreja.

O Memorial é financiado com recursos do PRÓ-CULTURA – Governo do Estado do Rio Grande do Sul, numa realização da AAPHeCDI com gestão cultural da Imago Produtora, coordenação técnica da Insito Arquitetura e Restauro e apoio do Grupo Herval, Calçados Wirth, Like Agência Digital e Germânia Metalúrgica.

Inaugurada em 1880, a Antiga Matriz foi o centro de todos os acontecimentos religiosos e festivos da comunidade católica de Dois Irmãos até 1975, quando foi desativada como templo religioso e substituída por uma nova construção. Iniciava-se ali a mobilização para impedir sua destruição. Em 1982, um abaixo-assinado com quase mil assinaturas solicitava o tombamento como Patrimônio Cultural do Estado, o que ocorreu em agosto de 1984. A incorporação do prédio ao Município de Dois Irmãos se consolidou em 1991, através de uma permuta da Prefeitura com a Mitra Diocesana.

A partir de 1995, a AAPHeCDI passa a elaborar e encaminhar projetos para leis de incentivos fiscais (LIC e Lei Rouanet), com vários deles executados. A Associação participou ativamente de todas as etapas de preservação e restauração da Antiga Matriz de São Miguel. Os recursos financeiros vieram do Grupo Herval, através da LIC, do Consulado Geral da Alemanha e da Prefeitura Dois Irmãos. Foram 11 anos de trabalho para conclusão, de 1996 a 2007. Em meio às obras, a Lei Municipal 1939/2002 também reconheceu a Antiga Matriz como patrimônio histórico e cultural de Dois Irmãos.

Em 2010, através de convênio firmado com a Prefeitura, a Associação de Amigos do Patrimônio Histórico e Cultural de Dois Irmãos passou a administrar o Espaço Cultural e, desde então, vem promovendo e coordenando eventos no local e encaminhando e executando projetos de qualificação e modernização do equipamento cultural. Hoje o Espaço Cultural Antiga Matriz é referência na região, com estrutura técnica para os mais diversos eventos culturais.