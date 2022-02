Custo da cesta básica em São Leopoldo tem redução de 1,32% em comparação com janeiro

O Procon de São Leopoldo divulgou a pesquisa mensal de preços da cesta básica nesta quinta-feira (10). De acordo com o levantamento realizado na primeira semana de fevereiro, o custo teve uma redução de 1,32% em comparação com o mês de janeiro, mas segue na casa dos R$ 600,00. O menor valor da cesta básica foi de R$ 619,97. O item com maior redução no valor foi a salsicha, 18%, seguida do sabão em pó, 15%, e do sabonete, 10%. Por outro lado, os alimentos batata, feijão e arroz foram os itens com maior aumento em comparação com janeiro: 29%, 15% e 10%, respectivamente.

“Embora tenha esta pequena variação negativa do valor da cesta básica de fevereiro em relação a janeiro, o custo segue trazendo muitas dificuldades para as famílias de baixa renda, em particular. Mais da metade do salário mínimo fica comprometido com uma das necessidades básicas das pessoas”, destaca a diretora do Procon- SL, Neusa Azevedo.

O Procon-SL observa que os preços se referem a data de realização da pesquisa e disponibilidade no estoque e por isso podem sofrer alterações após este período.