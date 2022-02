Programa de Recebimento de Embalagens faz roteiro por mais 39 municípios gaúchos

Será de 16 de fevereiro a 3 de março, o roteiro Serra-Planalto do Programa de Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos. As equipes de coleta percorrerão 89 pontos em localidades rurais de 39 municípios gaúchos: Fontoura Xavier, São José do Herval, Pouso Novo, Soledade, Espumoso, Putinga, Relvado, Coqueiro Baixo, Ilópolis, Anta Gorda, Doutor Ricardo, Vespasiano Corrêa, Dois Lageados, Muçum, União da Serra, Serafina Corrêa, Guaporé, Arvorezinha, Nova Alvorada, Itapuca, Santo Antônio do Palma, Casca, São Domingos do Sul, Vila Maria, Marau, Montauri, Gentil, Nova Bassano, Vanini, David Canabarro, Ibiraiaras, Ciríaco, Muliterno, Protásio Alves, Ipê, São Jorge, Água Santa, Vila Lângaro e São Valentim.

O coordenador do Programa, Carlos Alberto Sehn, avisa que os produtores devem levar as embalagens tríplice lavadas até os pontos de coleta nos horários informados nos convites entregues pelos profissionais de campo das empresas associadas ao Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (SindiTabaco). No ato da entrega dos recipientes, os produtores ganham recibos que são importantes para apresentação aos órgãos de fiscalização ambiental.

Para o presidente do SindiTabaco, Iro Schünke, a ação de recebimento de embalagens nas localidades rurais, realizada há 21 anos, tem dado grandes resultados em relação à preservação ambiental e na saúde dos produtores e demais pessoas que vivem nas propriedades. “Dos recipientes coletados, 93% vai para reciclagem, dando origem a outros produtos plásticos, especialmente para construção civil. E o restante, sem condições de reciclagem, vai para aterros licenciados pelos órgãos competentes”, comenta.

O Programa de Recebimento de Embalagens - conduzido pelo SindiTabaco e empresas associadas, em parceria com a Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) - beneficia atualmente 113 mil produtores de tabaco por meio da coleta itinerante que percorre em torno de 1,8 mil pontos de recebimento no meio rural. São 10 roteiros que abrangem 395 municípios gaúchos e catarinenses. No Paraná, ações de recebimento de embalagens são apoiadas pelas indústrias de tabaco.